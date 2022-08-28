Оттава, 28 августа 2022, 02:54 — REGNUM Один человек погиб, ещё 15 пострадали в результате массового ДТП с участием грузовика в канадской провинции Онтарио. Об этом 28 августа сообщает портал City News.
Авария произошла в городе Брэмптон, на оживлённом перекрёстке. Фура столкнулась сразу с несколькими легковыми автомобилями. Одна из женщин скончалась на месте ДТП от полученных травм, пострадали 15 человек.
Уточняется, что все пострадавшие были госпитализированы, из них два человека находятся в тяжёлом состоянии.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются, водителю грузовика задержан, ему предъявлены обвинения в опасном вождении.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что грузовая фура въехала в толпу людей, отдыхавших возле дороги.
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