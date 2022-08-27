Лондон, 28 августа, 2022, 02:23 — ИА Регнум. Панику среди директоров школ вызвало усиление энергетического кризиса в Великобритании. Об этом 27 августа сообщает издание The Sun.

Иван Шилов ИА REGNUM Без отопления

Из соображений экономии в образовательных учреждениях планируется понизить температуру в классах, а детям придётся находиться на занятиях в тёплой верхней одежде. При этом директора школ рассматривают закупку свитеров для учеников из наименее обеспеченных семей.

Кроме того, руководство школ готовится к тому, что возрастёт количество детей, завтракающих в школе бесплатно, чтобы сберечь средства семейного бюджета.

При этом власти Великобритании обещают увеличить финансирование школ в преддверии предстоящей сложной зимы. Так как ожидается, что школы столкнутся с возрастанием счетов за электроэнергию, то правительство планирует увеличить базовое финансирование школ на £4 млрд ($4,7 млрд) по сравнению с 2021-2022 учебным годом. То есть, для каждого ученика рост дополнительного финансирования составит 7%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Великобритании готовятся к протестным акциям и связанным с ними беспорядкам, которые возможны с приближением зимы на фоне экономического кризиса.