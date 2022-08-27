Москва, 28 августа, 2022, 01:39 — ИА Регнум. Россия может на год прекратить поставки газа в Европу, не ощутив негативных экономических последствий. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на консалтинговую компанию Capital Economics.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Компания заявила, что цены на нефть и объемы экспорта остаются на высоких уровнях, поэтому поддерживать профицит можно будет поддерживать, даже если будет отключен основной рынок поставок газа.

Прекращать ли поставки газа в Европу, будет политическим решением. Продолжительность отключений будет зависеть от величины компенсации доходов от продажи нефти.