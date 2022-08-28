Грозный, , 01:33 — REGNUM Тема СВО являлась основной в ходе встречи главы Чечни Рамзана Кадырова с командирами чеченских силовых ведомств, сообщил сам Кадыров 27 августа в своём телеграм-канале.

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По его словам, пока спецоперация не завершится, об отпусках для силовиков и речи быть не может. «Считаю, что нужно перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, будь то из Росгвардии, Минобороны или МВД. Если кто-то еще не понимает, то наша страна борется с нацистскими бандами, которые не просто там подпольные формирования. Это хорошо вооруженные отряды, которые щедро поддерживаются НАТО как деньгами, так и оружием. И если мы проводим точечную операцию, то против нас идет открытая война», — заявил Кадыров.

Он отметил, что РФ всё ещё продолжает операцию, не применяя все имеющиеся ресурсы. «Мы стараемся сохранить максимальное количество жизней мирного населения и не разрушать населенные пункты. Такова задача, поставленная с первых дней нашим Верховным Главнокомандующим Владимиром Путиным. Это все, безусловно, замедляет ход СВО, ведь если бы мы просто стирали с лица земли позиции бандеровцев, то давно бы поставили на них крест», — отметил глава Чечни.

Он считает, что в нынешних условиях ни один российский военнослужащий не должен думать об отпуске. «Силовые ведомства, задействованные в СВО, должны быть переведены на усиленный вариант несения службы до завершения военной операции. Сегодня каждый военнослужащий должен как никогда четко осознавать свою ответственность перед страной. Любой человек, который искренне переживает за свое Отечество, обязан проявить себя и находиться постоянно в формате 24/7 в режиме самомобилизации», — заявил Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рамзан Кадыров сообщил, что он просит президента РФ Владимира Путина дать возможность быстрее завершить специальную военную операцию на территории бывшей УССР.

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