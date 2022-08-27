Тегеран, , 22:53 — REGNUM Что там у Ирана с Израилем? Вопрос, на самом деле, не праздный, а более чем актуальный. Разбираемся вместе со Станиславом Тарасовым. Его статья «Нетаньяху может прорваться к власти на плечах иранского ядерного соглашения» (https://regnum.ru/news/polit/3680830.html) даёт нам ответы.

Флаг Ирана

Начинаем с новости: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что соглашение по иранской ядерной программе в обмен на снятие санкций может быть заключено на этой неделе. Вот так-то. Одна закавыка — что по этому вопросу скажет Вашингтон? Тегеран же принял предложение, но призвал к здравому смыслу и попросил о корректировках. Иран считает, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) действует под давлением Израиля.

В общем, непростая ситуация. Однако есть серьёзные предпосылки к тому, что 16-месячные непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном могут завершиться успешно.

Иран хочет, чтобы США не поддавались давлению со стороны Израиля. А оно, это давление, серьёзное. Процитируем материал: «Премьер-министр Израиля Яир Лапид объявил, что его страна выступает против реанимации международной ядерной сделки с Ираном и не будет мириться с таким соглашением. Он уверяет, что в результате отмены санкций Тегеран «будет получать 100 миллиардов долларов в год», и что эти средства «не будут использованы для строительства школ или больниц, но будут использованы для дестабилизации Ближнего Востока и продвижения терроризма во всём мире, укрепления «Хезболлы», ХАМАС и «Исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Так что в итоге? Европа готова договариваться с Тегераном — уже точно. Вашингтон — на пути. А вот Израиль на иранском направлении может остаться в изоляции.