Токио, , 22:40 — REGNUM Слышались в России и такие заявления, что Япония, мол, миролюбивая страна. В ельцинские времена некоторые российские деятели блистали даже тем, что союз Японии и США очень полезен — стабилизирует, оказывается. Это изумляет политического обозревателя ИА REGNUM Анатолия Кошкина (https://regnum.ru/news/polit/3680980.html). Он удивляется такой якобы «миролюбивости» Японии: «Япония — ближайший стратегический партнер США, объявивших на доктринальном уровне нашу страну врагом. И Япония — страна, которая по своей воле все глубже вовлекается в глобальную военную стратегию борьбы с Россией и Китаем».

Флаг Японии

Сейчас агрессивность Японии становится наиболее актуальной. Ведь фактически США хочет превратить Страну восходящего солнца в ударный кулак против России. В частности, как отметила Мария Захарова, в Вашингтоне устами посла подталкивают Токио к полному отказу от ограничений в военной сфере, закреплённых в японской Конституции. При этом Захарова напомнила, что ранее глава японского правительства допускал возможность нанесения превентивных ударов по базам противника в рамках пересмотра национальной оборонной стратегии.

Да, Токио вряд ли решится в полной мере реализовывать агрессивную политику США против России. Однако милитаризация экономики и общественной жизни, вероятнее всего, состоятся, и России нужно быть к этому готовой.

Тем более что, как уже сообщал читателям ИА REGNUM Анатолий Кошкин, Япония готовится создать и собственное ядерное оружие.