Трабзон, Турция, 27 августа, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Пограничники Грузии всё чаще отказывают во въезде страну гражданам России. Об этом сообщает консульство РФ в Трабзоне (Турция).

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия в Грузии

«В последнее время участились случаи отказа в пропуске на территорию Грузии российских граждан на турецко-грузинском автомобильном пункте пропуска «Сарпи»», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты отмечают, что грузинская сторона не даёт объяснений, почему отказывают в посещении Грузии. Чаще всего отказ получают граждане РФ, проживающие в Северо-Кавказском федеральном округе, Крыму, а также граждане ДНР или ЛНР которые имеют российское гражданство. Но это касается и жителей других регионов.

Отмечается, что могут не пустить и тех, кто приехал в Турцию на личном автомобиле. В этом случае придётся переправлять автомобиль с помощью транспортной компании за $2900.

«В августе текущего года Генеральное консульство фиксирует случаи отказа во въезде в Грузию практически ежедневно», — говорится в сообщении.

Напомним, в Грузии ряд оппозиционных лидеров требуют ввести визы для российских граждан, а также взять под особый контроль их сделки с недвижимостью и регистрацию бизнеса. Они это объясняют многократным ростом потока прибывающих в республику жителей РФ в сравнении с 2021 годом.