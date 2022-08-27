Тель-Авив, Израиль, , 22:26 — REGNUM Ядерная сделка США и Ирана не помешает Тегерану создать ядерное оружие. Об этом заявил министр обороны Израиля Бени Ганц на встрече с руководителями ведущих аналитических центров в Вашингтоне, сообщает пресс-служба военного израильского ведомства.

Министр обороны Израиля Бени Ганц Idf.il

Ганц отметил, что Иран уже получил инфраструктуру для создания ядерного оружия и другие возможности, а предусмотренные соглашением ограничения не помешают развитию иранской ядерной программы.

«Иран сможет получить ядерное оружие, когда указанное соглашение истечёт в 2031 году», — сказал министр обороны.

По мнению Ганца, Иран уже может обогатить уран до 90% за несколько недель. Он считает, что в этой стране тысячи усовершенствованных центрифуг.

Напомним, Совместный всеобъемлющий план действий, инициированный странами-членами Совбеза ООН (Россия, США, Франция, Китай и Великобритания), предусматривающий снятие санкций с Ирана в обмен на отказ от ядерной программы действовал с 2015 года. В 2018 году США вышли из ядерной сделки, что дало повод Тегерану отказаться от своей части соглашений.