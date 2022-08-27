Ростов-на-Дону, , 21:48 — REGNUM Жильцы многоквартирного дома на улице Подъездной в Ростове-на-Дону остались без крова из-за крупного пожара. Об этом 27 августа в своём телеграм-канале сообщил глава администрации областного центра Алексей Логвиненко.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Девятерым из 18-ти жителей пострадавшего от пожара дома предоставлено жилье в маневренном фонде в микрорайоне Суворовском. Остальные девять человек решили разместиться у родственников и друзей», — уточнил он.

Жильцы смогли забрать уцелевшие вещи. Утраченные документы людям помогут восстановить. Людям, оставшимся без крова, предоставили одежду и предметы первой необходимости.

Предположительно, пожар вспыхнул из-за воспламенения горючих материалов рядом с электрической розеткой в одной из квартир, в результате её короткого замыкания, перегрузки или иной неисправности.