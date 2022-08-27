Баку, , 21:34 — REGNUM Баку оБаку ожидает, что назначенная на 31 августа встречажидает, что предстоящая встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна поспособствует созданию рабочих групп по делимитации границы и подготовке мирного соглашения. Об этом 27 августа заявил журналистам помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Алиев и Пашинян Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В этом, в основном, и состоит ожидание Азербайджана. Но посмотрим, о чём думает армянская сторона», — сказал Гаджиев.

По его словам, есть признаки того, что Ереван постарается затянуть данные вопросы. Гаджиев подчеркнул, что Баку стремится к миру, но ситуация может поменяться.

«Однако это миролюбивое намерение Азербайджана не всегда будет оставаться на столе», — заявил представитель президента.

Напомним, ранее Алиев выдвинул пять принципов мирного договора с Арменией. Среди них — взаимное признание «территориальной целостности», что фактически означает признание Нагорного Карабаха азербайджанской территорией. Пашинян заявил, что не видит в этом неприемлемых условий. Баку ожидает, что назначенная на 31 августа встречаБаку ожидает, что назначенная на 31 августа встреча

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