Баку, , 20:57 — REGNUM Азербайджан выделит Пакистану финансовую помощь в размере $2 млн на преодоление последствий наводнений. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба азербайджанского правительства.

Ильхам Алиев President.az

«Правительство Азербайджана окажет стране помощь в размере $2 млн для ликвидации последствий проливных дождей и наводнений, вызвавших многочисленные человеческие жертвы и крупномасштабные разрушения в Исламской Республике Пакистан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное распоряжение отдал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он также ранее выразил соболезнования в связи с жертвами и разрушениями в Пакистане из-за стихийного бедствия.

Стоит отметить, согласно последним данным, в Пакистане с середины июля в наводнениях погибли 937 человек, из которых 343 — дети.