Анкара, 15 августа, 2018, 18:06 — ИА Регнум. Власти Турции в два раза повысили пошлины на ряд американских товаров. Об этом сегодня, 15 августа, заявил журналистам министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Напомним, ранее власти США в два раза повысили пошлины на некоторые товары турецкого производства, в частности, на сталь и алюминий. Анкара в долгу не осталась и повысила ввозные пошлины в два раза на 22 вида товаров из США.

Общий объем повышения пошлин составляет $533 млн.

Так, пошлины на алкоголь были подняты на 140%. Пошлины на автомбили были подняты на 120%, на табак и косметику — на 60%. Кроме того, подняты пошлины на рис (50%), фрукты (20%).

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о бойкоте американской электроники в ответ на якобы имеющее место атаки на турецкую национальную валюту — лиру.

Стоит отметить, что за несколько дней до заявления Эрдогана лира обновила исторический минимум с 2001 года, опустившись на 18%. Президент Турции призывает граждан продавать доллары и евро, чтобы стабилизировать курс лиры.