Париж, 27 августа, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Франция, как и другие участники Минской группы ОБСЕ, стремится обеспечить мир в Закавказье. Об этом говорится в заявлении пресс-службы французского правительства в ответ на резкую критику со стороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Знаете ли вы, что Франция вместе с США и Россией является сопредседателем Минской группы ОБСЕ с 1 января 1997 года? Группа обеспечивает площадку для переговоров по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, чтобы в конечном итоге установилась стабильность», — говорится в сообщении.

Ранее начальник управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева критически отреагировала на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, что назначенный советником на переговорах по вопросам Кавказа Филип Рикер будет исполнять функции сопредседателя США Минской группы. Она заявила, что Баку считает это попыткой «реанимировать» Минскую группу, что якобы мешает улаживанию азербайджано-армянский отношений.

Стоит отметить, что президент Азербайджана Ильхам Алиев после победы в Нагорном Карабахе в 2020 году неоднократно критиковал Минскую группу. Он заявил, что теперь карабахский конфликт якобы полностью исчерпан.