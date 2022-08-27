Херсон, 27 августа, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Херсон остался без электроснабжения. Об этом сегодня, 27 августа, сообщают власти региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

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Сообщается, что идут активные ремонтные работы. Власти обещают восстановить электроснабжение в самое ближайшее время.

Напомним, что Херсонская область уже освобождена от бандеровцы, однако агентура киевского режима постоянно устраивает диверсии.