Баку, 27 августа 2022, 19:09 — REGNUM Послы США и Франции в Азербайджане не посетили перешедший под контроль Баку город Шуша, хотя их приглашали. Об этом заявил помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев.
«Это следует расценивать как непризнание ими территориальной целостности Азербайджана», — заявил Гаджиев.
При этом в июле Шушу посетил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.
Напомним, Шуша находится в Нагорном Карабахе. Город перешёл под контроль Баку в ходе войны 2020 года.
Читайте ранее в этом сюжете: В Нагорном Карабахе сообщили об открытии нового маршрута в Армению