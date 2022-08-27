Баку, , 19:09 — REGNUM Послы США и Франции в Азербайджане не посетили перешедший под контроль Баку город Шуша, хотя их приглашали. Об этом заявил помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев.

Дорожный указатель на Ереван и Шуши Mil.ru

«Это следует расценивать как непризнание ими территориальной целостности Азербайджана», — заявил Гаджиев.

При этом в июле Шушу посетил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

Напомним, Шуша находится в Нагорном Карабахе. Город перешёл под контроль Баку в ходе войны 2020 года.

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