Берлин, 27 августа, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Если правительство Германии не введёт новый налог на потребление газа, то крупные энергокомпании разорятся, что грозит большими проблемами для населения страны. Об этом заявил журналистам вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Он прокомментировал возмущение граждан в связи анонсированным сбором, который планируется ввести с 1 октября. Они заявили, что таким образом за счёт населения спасают энергетических гигантов. Хабек отметил, что крах этих предприятий приведёт к более драматическим последствиям и спорам.

«Это приведёт к совершенно другим социальным дебатам», — заявил глава минэкономики.

При этом Хабек допустил, что некоторые «технические детали» нового налога могут пересмотреть. Он добавил, что безопасность поставок газа в Германию в условиях неопределённости с поставками из России является приоритетом.