Донецк, , 18:37 — REGNUM В результате обстрелов по Горловке Донецкой Народной Республики 27 августа начался пожар у фабрики по обогащению угля для коксования «Калининская». Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своём телеграм-канале.

Стела при въезде в Горловку Dan-news.info

«В результате обстрела со стороны вооружённых бандформирований [ВСУ] зафиксировано возгорание между ЦОФ «Калининская» около железнодорожных путей», — написал Приходько.

Он отметил, что обстрелы продолжаются, и призвал жителей спрятаться в укрытия. Мэр также сообщил, что по обстрел также попал горловский посёлок Зайцево.

Бандеровский режим в течение сегодняшнего дня неоднократно обстреливал Горловку и окрестности города. Из-за этого была обесточена часть посёлка Солидарность, подача электроэнергии прекратилась для 1 тыс. абонентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Боевики ВСУ за полчаса обстреляли Горловку, Макеевку и Ясиноватую