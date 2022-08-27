Москва, 27 августа, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Российские власти рассматривают вариант сокращения времени перелетов в Сочи и Турцию из центральных регионов России. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает РБК со ссылкой на источники в российских авиакомпаниях.

Mum.by Пассажирский самолет

Напомним, что после начала специальной военной операции России на территории бывшей УССР, значительные сектора воздушного пространства на юге РФ были закрыты для гражданской авиации. Так, гражданские самолеты не летают в Крым и ряд крупных городов на Юге России. Полеты в Сочи проходят по удлинённым маршрутам.

По данным РБК, власти обсудят возможность использования гражданскими самолетами части воздушного пространства на юге страны, которое было закрыто с 24 февраля, когда началась спецоперация.

Если решение будет принято, то полёты в Сочи из Москвы сократятся более чем на 20 минут, обратно — на 10 минут.

Полетное время также сократится при полетах из Москвы в Турцию.