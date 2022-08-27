Москва, , 17:16 — REGNUM Московское «Динамо» в матче седьмого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 упустило победу над «Пари Нижним Новгородом». Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

Игрок ФК «Пари НН» Вячеслав Кротов Дарья Драй © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе «Динамо» отметились Даниил Фомин (17’ пенальти) и Константин Тюкавин (29’ Вячеслав Грулев). Голы команды Михаила Галактионова забили Николай Калинский (61’ пенальти) и Дмитрий Стоцкий (71’ Милсон). На экваторе второго тайма защитник московского клуба Роберто Фернандес получил красную карточку, оставив «Динамо» в меньшинстве.

Стартовые составы команд:

«Пари НН»: Гойло, Масоэро (Александров, 80’), Гоцук, Агапов, Юлдошев (Сулейманов, 46’), Майга, Набиуллин (Рыбчинский, 46’), Калинский, Стоцкий, Шарипов (Каккоев, 65’), Кротов (Милсон, 64’).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Сазонов, Скопинцев, Гагнидзе, Фомин, Захарян (Кутицкий, 69’), Макаров (Гладышев, 86’), Грулев (Лесовой, 62’), Тюкавин.

«Пари НН», набрав шесть очков, обошел «Оренбург» и поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 13-ю очками располагается на четвертой позиции.