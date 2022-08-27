Манчестер, Великобритания, , 17:03 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Сити» в матче четвертого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с «Кристал Пэлас». Встреча пройдет 27 августа в Манчестере на стадионе «Этихад», а стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Кайл Уокер, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Жоау Канселу, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Кевин Де Брёйне, Рияд Марез, Филип Фоден, Эрлинг Холанд.

«Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Тайрик Митчелл, Марк Гэи, Йоаким Андерсен, Натаниэль Клайн, Эберечи Эзе, Джордан Айю, Шейк Дукуре, Джефри Шлупп, Одсонн Эдуар.

В текущем сезоне 22-летний Эрлинг Холанд принял участие в трех турах Английской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.