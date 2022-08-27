Лондон, , 16:54 — REGNUM 27 августа в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» футбольный клуб «Челси» в матче четвертого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 примет «Лестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ассистенты главного судьи — Стюарт Берт и Даниэл Кук.

Стартовые составы команд:

«Челси»: Эдуар Менди, Тиаго Менди, Рубен Лофтус-Чик, Трево Чалоба, Рис Джеймс, Марк Кукурелья, Жоржиньо, Мейсон Маунт, Конор Галлахер, Рахим Стерлинг, Кай Хаверц.

«Лестер Сити»: Даниэль Уорд, Джеймс Джастин, Джонни Эванс, Амарти Даниэль, Деннис Прат, Бубакари Сумаре, Юри Тилеманс, Тимоти Кастань, Кирнан Дьюсбери-Холл, Харви Барнс, Джейми Варди.