Яунде, 1 июня, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Два террориста-смертника погибли, два других человека получили ранения на севере Камеруна на границе с Нигерией, сообщает 1 июня Anadolu.

Пояс смертника

Губернатор Крайнесеверного региона Миджиява Бакари заявил, что молодая девушка привела в действие взрывное устройство, как заметила, что она была обнаружена членами комитета бдительности.

В результате детонации взрывного устройства два члена комитета бдительности из села Джакана получили ранения.

Вторая девушка-смертница была ликвидирована прежде, чем привела в действие взрывчатку.

Крайнесеверный регион Камеруна серьезно пострадал от нападения боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, террористическая организация «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая также действует в соседней Нигерии, за последние несколько лет причинила не мало страданий людям, проживающим в районе озера Чад. Более 2 млн 600 тыс. человек вынуждены были стать беженцами.