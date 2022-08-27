Лондон, , 16:40 — REGNUM Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж снова подал апелляцию в Высокий суд Лондона на решение о его экстрадиции в США. Об этом сегодня, 27 августа, сообщается на WikiLeaks.

Джулиан Ассанж thierry ehrmann

Напомним, что Ассанж несколько лет скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне, так как его преследовали по сфабрикованному обвинению сексуального характера. Преследование было организовано США за то, что на WikiLeaks были опубликованы материалы о военных преступлениях американцев в Ираке и Афганистане.

После смены власти в Эквадоре, британские силовики ворвались в посольство этой страны в Лондоне и выволокли Ассанжа прямиком в тюрьму. Далее был суд, который принял решение экстрадировать Ассанжа в США.

При этом в США Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы, а возможно, и гибель в застенках американских спецслужб.