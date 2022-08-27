Москва, 27 августа, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Ведётся детальная проработка всероссийской программы по компенсации затрат на покупку книг молодыми гражданами РФ, заявил технический руководитель программы «Пушкинская карта» Александр Минаев в рамках мастер-класса для участников Детского культурного форума.

Министерство культуры Забайкалья Пушкинская карта

«Когда проект запустился, предложение о книгах — сделать «Гоголевскую карту» — появилось в первую же неделю. Этот запрос продумывается и прорабатывается, потому что принципиально разный тип продукта», — цитирует Минаева агентство ТАСС.

Он объяснил, что тщательная проработка необходима для того, чтобы под действие программы не попали книги с низкой художественной ценностью. Руководитель программы «Пушкинская карта» предположил, что на первом этапе новая программа может быть запущена для электронных книг.

Программа «Пушкинская карта» действует в России с сентября 2021 года. В рамках этой программы граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет могут получать специальную карту для оплаты походов в театры, музеи и другие учреждения культуры. Молодые граждане могут потратить на покупку билетов по «Пушкинской карте» до 5 тысяч рублей в год.