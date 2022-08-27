Мурманск, 27 августа, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в соцсетях о гибели защитника Донбасса Ярослава Дулепова.

Свеча

«Старший матрос Ярослав Дулепов проявил мужество и храбрость, выполняя воинский долг перед Отечеством. Принимая участие в специальной военной операции, он дал бой неонацзму, встал на защиту мирного населения Луганской и Донецкой Республик. Ярослав погиб как герой, отдав жизнь за безопасность нашей страны. Светлая память», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мурманские власти приняли решение увеличить размер единовременной выплаты участникам спецоперации.