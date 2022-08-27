Нарьян-Мар, 27 августа, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе размер единовременной выплаты участникам спецоперации увеличили до 300 тысяч рублей. Об этом сообщает администрация округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

«Люди, которые абсолютно осознанно принимают решение сражаться за национальные интересы нашей страны, должны получать достойное материальное вознаграждение. Их семьям должны быть гарантированы все льготы. Поэтому предлагаю увеличить единовременную материальную помощь военнослужащим, заключившим контракт с Министерством обороны РФ, со 100 до 300 тысяч рублей», — прокомментировал решение губернатор НАО Юрий Бездудный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение об увеличении выплаты участникам спецоперации приняли в Мурманской области.