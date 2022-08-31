Москва, 1 сентября, 2022, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, в России вступил в силу закон об обеспечении бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, сообщает ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школьный класс

Устанавливается, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в интернатах, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством.

Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано федеральными образовательными организациями на дому, в том числе замены бесплатного двухразового питания денежной компенсацией, устанавливается учредителями таких организаций.

Закон коснется порядка 100 тыс. детей, подсчитали в Госдуме.