Лестер, Великобритания, 27 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. 21-летний французский центральный защитник «Лестер Сити» Уэсли Фофана в ближайшее время перейдет в лондонский «Челси». Об этом сообщает издание L’Equipe.

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По информации источника, «Челси» заплатит за Фофана 82,5 миллиона евро, но в договоре прописаны различные бонусы. Таким образом, француз станет самым дорогим защитником в истории футбола.

На данный момент самым дорогим защитником является Харри Магуайр, перешедший в «Манчестер Юнайтед» из «Лестер Сити» 5 августа 2019 года за 87 миллионов евро.

За «Лестер Сити» Уэсли Фофана выступает с 2 октября 2020 года после перехода из «Сент-Этьена» за 35 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает француза в 40 миллионов евро.