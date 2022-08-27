Наводнения в Пакистане унесли жизни более 900 человек
Исламабад, 27 августа, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Более 900 человек погибли с июня в Пакистане из-за наводнений. Причина природного катаклизма в муссонных дождях. Об этом 27 августа передает Al Jazeera со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Пакистан
Так, с середины июня погибли 937 человек — в том числе 343 ребенка.
Большие участки юго-западной провинции Белуджистан остаются затопленными. Правительство страны объявило чрезвычайную ситуацию.