Исламабад, 27 августа, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Более 900 человек погибли с июня в Пакистане из-за наводнений. Причина природного катаклизма в муссонных дождях. Об этом 27 августа передает Al Jazeera со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Пакистан

Так, с середины июня погибли 937 человек — в том числе 343 ребенка.

Большие участки юго-западной провинции Белуджистан остаются затопленными. Правительство страны объявило чрезвычайную ситуацию.