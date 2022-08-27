Запорожье, Украина, 27 августа, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Энергодар находится под артиллерийским обстрелом со стороны ВСУ, сообщили власти Запорожской области.

Федя Кузнецов Энергодар

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«В данный момент идет артиллерийский обстрел Энергодара, береговой линии, где ранее был уничтожен яхт-клуб», — отметил Рогов в эфире «Соловьев Live».

Уточняется, что на данный момент прилетов на территорию Запорожской АЭС нет, но обстрел не окончен.