Новосибирск, 27 августа, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Новосибирской области перед судом предстанет должностное лицо акционерного общества «Северный лесхоз», спровоцировавший пожар, в результате которого сгорело 70 леса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. К настоящему времени расследование завершено, материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного акта.

По данным ведомства, не имея специальной подготовки, мужчина проводил работы по выжиганию сухой травы вдоль минерализованной полосы. Его не смутило то, что вблизи полосы имелась «большая пожарная нагрузка в виде высокой травы, упавших деревьев от ветровала и пней деревьев».

После выжигания обвиняемый с подчинёнными ушли, после чего огонь перекинулся на лесной массив. В результате было уничтожено 70 га леса, нанесённый Минприроды области ущерб был оценён в более чем 1,2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 25 августа в области зарегистрировано 311 лесных пожаров на общей площади 3918,41 га. Предварительный общий ущерб составил 30 510,0 тыс. рублей.