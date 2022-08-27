В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности
Москва, 27 августа, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Гидрометцентр России продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за пожароопасности. Об этом 27 августа следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Жара в Москве. ВДНХ
«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна», — отмечается в сообщении.
Предупреждение об опасности V класса в мегаполисе и области действует до 23:00 мск 28 августа.