Москва, 27 августа, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Собравшиеся дать наименование своей миссии по оказанию помощи киевскому режиму чиновники США должны быть готовы к смертям американских солдат на территории б. УССР, заявил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в своём Telegram-канале.

A.Savin Евгений Сатановский

26 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что администрация президента США Джозефа Байдена намерена дать название миссии США по поддержке киевского режима. Эта процедура необходимы для выделения долгосрочного целевого финансирования. Например, названия «Иракская свобода» и «Несокрушимая свобода» ранее присваивались американским миссиям в Ираке и Афганистане.

«Америка хочет официально найти свою роль в трагедии [на территории б. УССР] и готова играть её годами?! А к потоку американских трупов с [территории б. УССР] она готова? К тому, что её выкинут оттуда, как выкинули из Вьетнама и из Афганистана?» — прокомментировал востоковед Сатановский.

Он добавил, что Россия проводит на территории б. УССР спецоперацию, но США разворачивают против России полноценную войну.

«Мы её, может, с ними и не ведём, зато они её с нами ведут. И если мы не перестроимся, нас просто не будет. Страны. Государства. Народа, как такового. Языка. Истории. Культуры. Вообще всех нас, со стариками и детьми вместе взятыми — любого вероисповедания и какой угодно национальности», — подчеркнул эксперт.

Сатановский отметил, что последствия этих действий США могут оказаться сопоставимы с последствиями Корейской и Вьетнамской войны.

«Тогда тоже всё вроде как ни с чего особого не начиналось, а шандарахнуло так — до сих пор всем в США икается», — подытожил Сатановский.