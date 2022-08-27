Москва, 27 августа, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Общая площадь лесных пожаров за сутки в России сократилась на 11,8% (на 14 457 га) и, по данным на утро 27 августа, составляет 108 050 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Sledcom.ru Лесной пожар

пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» «За прошедшие сутки, 26 августа, в России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 70 лесных пожаров на площади… 19 277 га. На 00:00 мск 27 августа на территории РФ действовало 112 лесных пожаров на площади… 108 050 га, по которым проводились работы по активному тушению».

Наиболее серьёзной ситуация с лесными пожарами продолжает оставаться в Якутии, где действует один пожар на площади 55 849 га.

По данным на утро 26 августа, площадь лесных пожаров в России составляла 122 507 га.

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