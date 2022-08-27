Тегеран, 27 августа, 2022, 08:45 — ИА Регнум. 26 августа министр промышленности, шахт и торговли Ирана Реза Фатеми Амин заявил, что экономические связи Тегерана и Москвы будут и далее расширяться, чтобы соответствовать прекрасным политическим отношениям двух стран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

Иран и Россия теперь намерены и дальше расширять свои экономические связи. Фатеми Амин, который находится с официальным визитом в России для посещения выставки Automobility Moscow 2022, рассказал некоторые подробности о планах Ирана и России по дальнейшему расширению их экономических отношений.

Он отметил: «Хотя в текущем году две страны значительно расширили свои экономические отношения, нынешний уровень двусторонних экономических связей не соответствует превосходным политическим. Чтобы восполнить этот пробел, две страны сотрудничают по крайней мере в 10−15 областях, особенно в автомобилестроении, судостроении и самолетостроении».

После того, как Запад ввел санкции против России в результате специальной военной операции России на территории бывш. УССР, некоторые отрасли промышленности страны столкнулись с трудностями, однако Исламская Республика Иран объявила о своей готовности восполнить этот пробел партнерством в различных секторах экономики.

Фатеми Амин сообщил, что российская автомобилестроительная промышленность сталкивается с проблемами, особенно в части обеспечения получения некоторых запасных частей из Запада. Поэтому переговоры о возможности предоставления Ираном некоторых из этих запасных частей начались ещё в прошлом месяце.