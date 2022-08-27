Тегеран, , 09:13 — REGNUM В первый день чемпионата Азии по тхэквондо среди юниоров во Вьетнаме 2022 года иранские юные спортсмены завоевали девять медалей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 августа.

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В текущем раунде Азиатских игр, который стартовал при участии 285 спортсменов-тхэквондистов из 28 стран в Армейском зале города Хошимин, юные представители Ирана завоевали пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали.

В весовой категории до 59 кг Амир-Хоссейн Малекин в финале встретился с Ю Ченом из Тайваня и победил его, завоевав первую золотую медаль. Ранее он выиграл свои матчи против непальского, японского и индийского спортсменов, чтобы выйти в финал.

В весовой категории до 68 кг Араш Вазири-Дуст обыграл Ренцо Балидо из Филиппин, Абдула Расула из Узбекистана и Батри Хана из Казахстана и вышел в финал, однако проиграл финальный матч Чонгу из Южной Кореи и завоевал серебряную медаль.

В женской группе в весовой категории до 42 кг Соганд Шири в финале обыграла Чанг из Южной Кореи, завоевав вторую золотую медаль на данных азиатских соревнованиях.