Москва, 27 августа, 2022, 05:56 — ИА Регнум. В субботу, 27 августа, в Москве будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха до +31… +33 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. ВДНХ

В ночь на 28 августа в столице также без осадков, температура воздуха +16… +18 °C.

Ветер восточный, юго-восточный 3−8 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +29… +34 °C днём. Ночью — +13… +18 °C.

В воскресенье, 28 августа, днём в столице ожидается +31… +33 °C, по области +29… +34 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается +14… +19 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве побит температурный рекорд 70-летней давности.