Вашингтон, 27 августа, 2022, 05:37 — ИА Регнум. США считают Россию виновной в отсутствии консенсуса по итоговому документу обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил спецпредставитель американского президента по ядерному нераспространению Адам Шейнман в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По его словам, предлагавшийся вариант документа не был идеален. При этом Шейнман сожалеет, что совместное заявление не удалось принять даже в таком варианте. Вину за отсутствие компромисса он возложил на Москву.

«Изменения, которые Россия предложила в последние минуты, вовсе не были незначительными», — заявил он.

Дипломат добавил, что другие делегации якобы поддержали Россию, не став ее осуждать в сложившейся вокруг Запорожской АЭС ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участники обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия не смогли принять итоговый документ. Пока представителям переговоров удалось достичь соглашения по процедурной части документа. Ожидается, что следующая встреча состоится в 2026 году.