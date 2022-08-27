Вашингтон, 27 августа, 2022, 05:15 — ИА Регнум. Экс-сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля, осуждённого за контрабанду наркотиков, попросил освободить Госдепартамент США. Об этом 26 августа сообщает телеканал CNN.

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Уточняется, что Госдеп США не предоставил никаких деталей относительно просьбы к властям России. Команда адвокатов Фогеля полагает, что данный запрос сделан американским внешнеполитическим ведомством в связи с состоянием здоровья экс-дипломата.

Также официальный представитель Госдепа пояснил CNN, что ведомство изучает обстоятельства задержания всех американских граждан за рубежом, включая Россию, на предмет законности этих задержаний.

«Мы призываем Россию обеспечить надлежащий медицинский уход всем задержанным гражданам США», — добавил представитель Госдепа США.

Американский дипломат был задержан сотрудниками таможни в январе 2021 года в московском аэропорту «Шереметьево». Фогель и его супруга прибыли в Москву из Нью-Йорка, в ходе таможенного контроля в багаже 61-летнего Фогеля было обнаружено наркотическое вещество растительного происхождения. При этом дипломат утверждал, что использует наркотики только в медицинских целях.

Судом в России экс-дипломату было назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.