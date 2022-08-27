Папа Римский готов приехать в Донбасс на «Аллею ангелов»
Ватикан, 27 августа, 2022, 04:53 — ИА Регнум. Готовность прибыть в Киев через Россию и Донбасс для обсуждения вопросов, связанных с прекращением конфликта на территории б. УССР выразил Папа Римский Франциск. Такое заявление сделал 26 августа глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает контакт с понтификом, в беседе с РИА Новости.
Севастьянов уточнил, что понтифик готов в любое время приехать в Россию, а также в Донбасс и отслужить панихиду на «Аллее ангелов» в Донецке.
Как указал Севастьянов, он лично общался с папой Римским и поддерживает с ним связь. Севастьянов подчеркнул, что папа Римский не является политиком и относится одинаково ко всем людям, ставя ценность человеческой жизни выше, чем принадлежность к той или иной стране, либо территории. Севастьянов подтвердил, что понтифик готов встретиться со всеми, кто этого хочет, услышать этих людей и помолиться с ними.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что папа Римский Франциск поддерживает позицию Москвы об ответственности НАТО за начало спецоперации на территории б. УССР.