Сычуань, Китай, 27 августа, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Власти китайской провинции Сычуань из-за проливных дождей эвакуировали более 17,3 тыс. жителей городов Мяньян, Яань и уезда Аба. Об этом 27 августа сообщает Центральное телевидение Китая.

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Всего в зоне возможного бедствия проживает около 6,4 млн человек.

По данным местных ведомств по чрезвычайным ситуациям, в указанных районах пока не зарегистрировано опасных наводнений, паводков и оползней, вызываемых продолжительными ливнями.

Как сообщало ИА REGNUM, семнадцать человек погибли, ещё столько же числятся пропавшими без вести в результате схода селевых потоков, вызванных проливным дождём, на деревни в провинции Цинхай на северо-западе Китая.

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