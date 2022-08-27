Мехико, 27 августа, 2022, 04:14 — ИА Регнум. Мексиканские предприятия импортировали из России товаров на общую сумму $1,193 млрд с начала 2022 года, сообщает пресс-служба Банка Мексики.

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По его данным, только в июне 2022 года объем импорта российских товаров в Мексику составил $275 млн. Такие высокие показатели ранее фиксировались лишь в мае 2021 года — тогда мексиканские импортеры ввезли товары на общую сумму $283,9 млн.

Отмечается, что за первую половину 2022 года объем российского импорта в Мексику составил $1,193 млрд. Это на 20,85% больше, чем показатели за аналогичный период 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года Мексика, Аргентина и Бразилия отказались обсудить российскую специальную операцию по денацификации и демилитаризации территории б. УССР. Представители этих стран Латинской Америки заявили, что этот вопрос входит лишь в компетенцию ООН.