Москва, , 04:04 — REGNUM В общей сложности 620 937 взрывоопасных предметов было обезврежено в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также на освобожденных территориях б. УССР. Об этом на пресс-конференции заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Мина «Лепесток» Василий Иванов © ИА REGNUM

Он отметил, что работы ведутся саперами вооруженных сил России, МЧС России, а также министерствами чрезвычайных ситуаций ДНР и ЛНР. Специалисты обследовали 20 437,7 гектара земли, 208,26 км дорог, 1556 зданий и 4 моста.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа Росгвардия распространила информацию, что ее бойцы обезвредили более 200 противопехотных мин «Лепесток» в Запорожской области.

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