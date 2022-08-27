Аресибо, Пуэрто-Рико, 27 августа, 2022, 03:23 — ИА Регнум. Столкновения между сотрудниками полиции и протестующими против повышения цен на электроэнергию произошли в Пуэрто-Рико. Об этом 26 августа сообщает телеканал ABC News.

Американская форма. Пуэрто-Рико

Протестные акции проходили перед зданием энергетической компании Luma Energy. Жители региона требовали разобраться с частыми отключениями электроэнергии и призывали правительство расторгнуть контракт с компанией.

Представители власти ответили, что займутся расследованием всех агрессивных эпизодов, которые произошли во время акции протеста. Такая реакция последовала за осуждением СМИ сотрудника полиции, напавшего на фотокорреспондента одного из изданий. Кроме того, протестующие выложили в сеть многочисленные ролики, где запечатлены эпизоды столкновения граждан с полицией.

Ранее ИА REGNUM сообщало об очередном повышении тарифов на электроэнергию по просьбе американо-канадского приватизационного консорциума Luma Energy.