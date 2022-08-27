Москва, 27 августа, 2022, 03:16 — ИА Регнум. Общее число людей, эвакуированных Россией с начала специальной военной операции из опасных районов ДНР, ЛНР и территорий б. УССР, достигло 3 680 474. Об этом заявил журналистам начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Александр Погожев ИА REGNUM Регистрация беженцев

За сутки российская сторона помогла эвакуироваться еще почти 24 859 жителям опасных районов. В указанное число входят 3655 детей. Мизинцев добавил, что от жителей территорий б. УССР поступило уже более 2,76 млн обращений о желании эвакуироваться в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Межведомственный координационный штаб распространил информацию о том, что в российских регионах продолжают работу более 9,5 тыс. пунктов временного размещения для вынужденных переселенцев из б. УССР.

Читайте также: В России работают свыше 9,5 тыс. пунктов размещения беженцев