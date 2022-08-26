Афины , 27 августа, 2022, 02:41 — ИА Регнум. Греческая береговая охрана спасла 36 нелегальных мигрантов, потерпевших кораблекрушение в Эгейском море, передает телеканал EPT1.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Греция. Побережье

Сообщается, что к потерпевшему крушение паруснику подошел патрульный катер, на борт которого перешли 36 мигрантов. Отмечается, что среди спасенных — 11 детей, 11 женщин, а также 14 мужчин. Нелегалов доставили в центр Монемвасии. О состоянии пострадавших сведений не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа армия Ливана обнаружила затопленное судно с мигрантами. По предварительным данным, судно затонуло 23 апреля у побережья Триполи. На момент катастрофы на борту были 80 человек.