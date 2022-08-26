Москва, 27 августа, 2022, 01:47 — ИА Регнум. Россия всегда будет считать Косово частью Сербии, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем канале в Telegram.

Mid.ru Мария Захарова

«Пришло время забыть, что Косово — это Сербия, заявили в госдепартаменте США. Никогда», — заявила она.

Ранее спецпредставитель США на Балканах Габриэль Эскобар призвал мир забыть о том, что Косово является частью Сербии. По его словам, теперь необходимо считать Косово и Сербию частями Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил об отсутствии прогресса в переговорах с ЕС и США по Косово. Он добавил, что Белград продолжит вести диалог, чтобы достичь приемлемого компромисса. При этом Вучич признал, что по вопросу о номерах решения достичь, скорее всего, не удастся.