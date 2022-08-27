Дамаск, , 01:43 — REGNUM Истребители военно-воздушных сил Израиля нанесли авиационный удар по научно-исследовательскому центру в сирийском городе Масьяф, сообщил журналистам 26 августа заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Взрыв Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошел 25 августа. В атаке принимали участие четыре самолета F-16, которые в момент нанесения удара находились в восточной части Средиземного моря. Они направили в сторону центра четыре крылатых ракеты и шестнадцать управляемых авиационных бомб.

Средства ПВО Сирии, в которые входят комплексы российского производства «Панцирь-С1» и «С-75», смогли перехватить две ракеты и семь бомб. В результате атаки Израиля по территории научного центра были повреждены склады специального оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа танк армии Израиля намерено заехал на территорию Сирии и демонстративно нацелился в сторону позиций сирийских военных.

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