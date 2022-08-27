Вашингтон, , 01:22 — REGNUM Минобороны США заключило с компанией Raytheon контракт на закупку зенитно-ракетных комплексов NASAMS для киевских боевиков на общую стоимость $182 млн, сообщает пресс-служба Пентагона.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Raytheon получила контракт с фиксированной стоимостью $182 295 333 на закупку систем NASAMS», — рассказали в американском военном ведомстве.

Предполагается, что ЗРК компания произведет во второй половине августа 2024 года. Оплатят заказ из средств, выделяемых США на поддержку киевских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности генинспектора Шон О’Доннел заявил, что США не уверены в контроле Киева за поставленным оружием. По его словам, киевский режим фиксирует передачу вооружений лишь на бумаге, а затем не может рассказать о дальнейшей судьбе поставленных вооружений.