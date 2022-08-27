Багдад, , 00:48 — REGNUM Патруль иракской армии подорвался на взрывном устройстве в провинции Дияла на востоке Ирака. Об этом 26 августа сообщает агентство Shafaq, ссылаясь на источник в органах безопасности провинции.

Армия Ирака @teamsmediawar

ЧП произошло в районе Аль-Бейджат между округами Бухраз и Канаан, расположенном в 20 километрах к юго-западу от города Баакуба. По предварительным данным, один солдат погиб, ещё двое получили ранения в результате подрыва военного патруля на взрывном устройстве, установленном на пути следования патруля.

Силы безопасности выехали на место происшествия для эвакуации раненых, в районе начата операция по розыску укрытий нападавших с целью их дальнейшей ликвидации.

Отмечается, что районы южнее округов Бухраз и Канаан стали оплотом спящих ячеек ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), периодически здесь происходят нападения на военных армии Ирана и на местных жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении на патруль армии Ирака, в результате которого трое иракских солдат получили ранения и находятся в тяжёлом состоянии.

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